Vontobel amplia ulteriormente la propria gamma di certificati Memory Cash Collect quotando per la prima volta sul SeDeX 10 certificati Memory Cash Collect senza Autocall prima della penultima data di osservazione mensile.

Caratteristiche principali

I nuovi prodotti, che offrono rendimenti annui tra l’8,40% e il 13,20%, consentono di investire in basket worst of di titoli attivi nei settori del lusso, tech, bancario italiano, assicurativo, automotive, energetico, semiconduttori, e azionario Italia. Tutti i prodotti hanno durata di due anni (la scadenza è fissata al 4 agosto 2025) e le Barriere sono fissate tra il 50% e il 60%.

L’assenza di Autocall comporta un’unica possibilità di rimborso anticipato solo a luglio 2025. Questo consente agli investitori di usufruire di condizioni di ingresso più vantaggiose rispetto ai tradizionali Memory Cash Collect, in quanto non viene prezzata la probabilità di rimborso anticipato automatico dell’intero nominale prima del 23esimo mese di vita dei prodotti. L’Assenza di Autocall consente di fissare il rendimento cedolare per quasi tutto il periodo di vita del prodotto.

Il commento di Jacopo Fiaschini

“Abbiamo deciso di lanciare per la prima volta dei Memory Cash Collect senza richiamo anticipato automatico per soddisfare la domanda crescente dei nostri clienti verso questo tipo di prodotti. Con questa nuova emissione, Vontobel è ora in grado di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti ancora più completa, che racchiude certificati privi di Autocall o caratterizzati da varie frequenze (a 3, 6, 9 o 12 mesi) in grado di soddisfare le diverse esigenze degli investitori” ha commentato Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia.

Scenari intermedi e a scadenza

Sul fronte del meccanismo di funzionamento, gli scenari alle date di valutazione intermedie sono due:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Per gli scenari a scadenza, invece: