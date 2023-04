Vontobel torna sul SeDeX di Borsa Italiana con sette nuovi Certificati Memory Cash Collect con Maxi Coupon iniziale su basket di titoli. I nuovi strumenti prevedono una cedola iniziale tra il 12% e il 20% a luglio 2023, seguita poi da premi trimestrali con effetto memoria tra il 7,20% e l’8% su base annua. Il livello di autocall, a partire da gennaio 2024 è fissato al 100%, mentre Barriera e Soglia Bonus sono stabilite al 60%.

Basket settoriali e non solo

I nuovi Certificati di Vontobel consentono di investire su basket di titoli italiani (selezionati tra le società a maggior capitalizzazione) e su specifici basket settoriali: assicurativo europeo, tech USA, energie rinnovabili e pagamenti digitali.

I certificati hanno una durata di 3 anni, con la possibilità di rimborso anticipato a partire da gennaio 2024 (data di osservazione fissata a fine dicembre 2023) e Livello Autocall al 100%. Cinque di questi strumenti sono legati all’andamento di panieri al cui interno sono presenti titoli scambiati in valuta estera ma prevedono l’opzione Quanto e non sono, pertanto, soggetti al rischio di cambio, tema che non si pone per i restanti prodotti negoziati in euro così come i sottostanti.

“Questa tipologia di certificati è particolarmente apprezzata dagli investitori perché permette loro di organizzare meglio la gestione fiscale delle eventuali minusvalenze ed è proprio per permettere un’organizzazione più efficace che abbiamo deciso di procedere con questa emissione già in primavera. Inoltre, il livello elevato delle cedole successive al maxi-premio iniziale rende questi strumenti appetibili per tutta la vita del prodotto” ha commentato Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Per quanto riguarda il funzionamento dei prodotti, gli scenari alla prima data di valutazione (luglio 2023) sono sono due:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il Maxi Coupon e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il Maxi Coupon, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari alle date di valutazione successive alla prima (a partire da gennaio 2024 e su base trimestrale) sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza (marzo 2026) sono due:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria. Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, andando incontro ad una perdita sul capitale investito.

Ecco la lista dei nuovi Certificati