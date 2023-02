Vontobel lancia la versione Open-End di cinque Tracker Certificate su indici tematici Solactive

Vontobel ha quotato sul SeDeX la versione Open-End (priva di scadenza) di cinque Tracker Certificate su indici tematici Solactive, già resi disponibili agli investitori italiani con strumenti a scadenza predefinita. Nel dettaglio, gli indici Solactive replicati dai cinque nuovi certificati Open-End sono:

Battery Energy Storage;

Smart Cars;

China Automobile;

Artificial Intelligence;

Vontobel Luxury.

Con queste nuove emissioni, i possessori delle versioni Closed-End, già andate a scadenza, potranno proseguire nel loro investimento sulle stesse tematiche, senza doversi preoccupare di scadenze future, effettuando una sorta di “rollover” agevolato delle loro posizioni; infatti, il prezzo di emissione dei cinque nuovi certificati Open-End è pari al valore al quale sono stati liquidati gli strumenti andati a scadenza nei mesi scorsi.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia, ha commentato “Le versioni Closed-End di queste emissioni sono state particolarmente apprezzate dagli investitori, in quanto permettevano già alcuni anni fa di esporsi a temi di investimento promettenti che poi si sono andati affermando in maniera sempre più solida. La quotazione di questi certificati Open-End, inoltre, conferma il commitment di Vontobel verso l’investimento ‘per temi’. A oggi, mettiamo a disposizione degli investitori italiani oltre 40 strumenti, tra certificati Tracker e Strategic, per investire su altrettanti indici azionari tematici, dal Metaverso al Nucleare, alla Green Technology e la Green Energy.”

Su cosa investono i 5 indici sottostanti

Il Solactive Battery Storage Performance Index è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 20 aziende. L’indice viene ricalcolato semestralmente e comprende società che rispondono a determinati parametri: la quotazione deve essere avvenuta in una Borsa regolamentata di una lista ristretta di Paesi; il volume medio di scambio giornaliero del titolo negli ultimi tre mesi deve essere pari a 2 milioni di dollari; la capitalizzazione di mercato deve essere di almeno 750 milioni di dollari; la società deve generare o attendersi di generare guadagni significativi sui segmenti della produzione del litio, fabbricazione di prodotti chimici per la produzione di batterie e produzione di batterie.

Il Solactive Smart Cars Performance Index è un indice Net Total Return, ricalcolato una volta l’anno. Per essere incluso nell’indice, un titolo deve possedere quattro requisiti fondamentali: esposizione significativa nel settore della “connettività per automobili”; quotazione in un mercato regolamentato, senza nessuna restrizione di negoziazione; capitalizzazione minima di 1 miliardo di euro; volume medio giornaliero di scambio degli ultimi tre mesi prima della selezione maggiore o uguale a 1 milione di euro.

Il Solactive China Automobile traccia la performance delle maggiori società cinesi attive nel settore automobilistico. L’indice è calcolato come indice Total Return in euro ed è aggiustato annualmente.

Il Vontobel Luxury Performance Index è composto dalle società attive nel settore del lusso con maggiore capitalizzazione di borsa. Le componenti dell’indice vengono ridefinite ed equiponderate una volta all’anno.

Il Solactive Artificial Intelligence Performance Index è invece composto da 14 a 20 società appartenenti ai settori “Piattaforme Hardware”, “Piattaforme software”, “Applicazioni” e “Big Data”, che hanno una parte significativa del proprio fatturato e degli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Le azioni presenti nell’indice sono selezionate fra quelle con i fondamentali più solidi, valutate sulla base di cinque criteri: flussi di cassa, crescita delle vendite, spesa in ricerca e sviluppo, margine di profitto e disponibilità di cassa. L’indice è adeguato ogni sei mesi.