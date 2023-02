IG Italia, leader del trading online da quasi 50 anni e presente in Italia da ormai 15 anni, da sempre impegnata nella promozione dell’educazione finanziaria e pioniera dell’innovazione di prodotto, ha ricevuto il premio “Best Broker Online” nell’ambito della sedicesima edizione degli Italian Certificate Awards. L’iniziativa annuale, tenutasi a Milano il 2 febbraio, premia l’eccellenza nell’ambito dei certificati d’investimento e dei servizi finanziari, in un’ottica di valorizzazione delle più importanti iniziative finalizzate a migliorare la cultura degli investitori e la trasparenza dei prodotti strutturati emessi in Italia.

Il premio come Best Broker Online riconosce il ruolo di IG come player primario e innovativo del settore del trading online e conferma l’impegno della società nello sviluppo, creazione e offerta di strumenti ed esperienze d’investimento all’avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze dei trader. La società è stata il primo broker al mondo ad offrire i certificati Turbo24, permettendo ai trader italiani di negoziare strumenti quotati H24, 5 giorni alla settimana.

In particolare, mette a disposizione degli investitori una piattaforma rivoluzionaria per il trading con i certificati: sono infatti presenti strumenti avanzati quali il calcolatore di prezzo, l’operatività dai grafici e il simulatore di trading per testare piattaforma e strategie in ambiente virtuale ma con prezzi reali di mercato. Contesti sempre più complessi e sfidanti richiedono infatti un approccio all’offerta e all’innovazione che sappia cogliere ed anticipare tali cambiamenti e tradurli in soluzioni di investimento che rispondano alle esigenze della clientela.

Sin dal 1974, IG è impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative in grado di interpretare i bisogni attuali e futuri degli investitori, garantendo una sempre maggiore diversificazione: uno dei traguardi del 2022 è stato infatti il lancio dei primi certificati Turbo al mondo sulle criptovalute Bitcoin ed Ethereum, consentendo così un accesso totalmente regolamentato a questa nuova asset class. IG continua inoltre ad ampliare la propria gamma di sottostanti accessibili tramite i Turbo24, strumenti flessibili rispetto al contesto di mercato e che possono essere strutturati in base alle esigenze degli investitori per offrire le migliori performance in termini di rendimento.

Fabio De Cillis, Country Manager di IG Italia, ha commentato: