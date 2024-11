Vontobel emette 10 nuovi Memory Cash Collect settoriali con rendimenti fino al 19,20%

Vontobel amplia la gamma di strumenti a capitale condizionatamente protetto e quota sul SeDeX 10 nuovi Memory Cash Collect, con Barriera e Soglia Bonus al 50% e rendimenti annui compresi tra il 9,00% e il 19,20%.

Nel dettaglio, i nuovi certificati di Vontobel permettono di investire a breve/medio termine (2 oppure 3 anni) su panieri composti da tre titoli appartenenti ai settori tech, farmaceutico, bancario (europeo e italiano), assicurativo, automotive (cinese e globale) e abbigliamento, prevedendo premi mensili con Effetto Memoria che variano dallo 0,75% all’1,60%.

Tutti i certificati sono caratterizzati dalla possibilità di rimborso anticipato a partire da aprile 2025. Il Livello Autocall è fissato inizialmente al 100% e decresce del 5% di semestre in semestre, arrivando al 90% per i certificati che scadono a ottobre 2026 e all’80% per quelli che hanno una durata di 3 anni. La Barriera, monitorata solo a scadenza, è fissata al 50% ed è quindi in grado di tollerare discese del valore dei titoli sottostanti molto consistenti.

Tutti i certificati su azioni non quotate in euro sono dotati di opzione Quanto e, pertanto, non sono soggetti al rischio di cambio.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“In un anno caratterizzato da molte incertezze, l’attenzione degli investitori verso la struttura dei Memory Cash Collect è stata molto elevata, dato che essi permettono di ottenere un’esposizione indiretta su azioni, panieri di azioni o indici, traendo beneficio anche da un loro movimento laterale o in moderato ribasso e, infine, beneficiando anche di una parziale protezione del capitale. Con questa nuova emissione, quindi, Vontobel amplia la propria gamma Memory Cash Collect quotati in Borsa, che oggi sono oltre 700”.

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di osservazione mensili intermedie sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza, invece, sono due: