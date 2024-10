Da BNP Paribas nuovi Credit Linked su panieri con su 2 o 3 Entità di Riferimento

BNP Paribas ha ampliato l’offerta sui Credit Linked Certificate (CLC) grazie all’emissione dei nuovi prodotti su panieri di Entità di Riferimento. Sono 4 le nuove proposte su panieri scritti su 2 o 3 Entità di Riferimento Finanziarie che possono essere Senior, Subordinated e Senior-Non Preferred.

Questi strumenti offrono agli investitori la possibilità di puntare sul mercato del credito tramite strumenti quotati offrendo premi trimestrali potenziali tra il l’1% e l’1,30% dell’importo nozionale (10.000 euro) nel caso non si verifichi un Evento di Credito sulle Entità di Riferimento.

In un momento di rinnovato interesse degli investitori per i mercati del credito, questa nuova emissione permette di offrire un’interessante e innovativa alternativa alle asset class tradizionali per favorire la diversificazione del portafoglio.

I dettagli della nuova emissione

I CLC sono strumenti finanziari che offrono agli investitori un’esposizione al merito creditizio di una o più società, istituzioni finanziarie o enti governativi (le Entità di Riferimento) e consentono di ottenere potenziali premi ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento Finanziaria. Inoltre, sono:

emessi da BNP Paribas Issuance B.V. (l’Emittente);

garantiti da BNP Paribas (il Garante);

ammessi alle negoziazioni sul mercato EuroTLX (MTF) e/o SeDeX di Borsa Italiana (Euronext Milan), con liquidità infragionaliera fornita da una società del gruppo BNP Paribas o da un soggetto terzo incaricato da BNP Paribas che agisce in qualità di market maker.

L’ultima emissione di CLC su panieri di Entità di Riferimento offre una modalità alternativa di ripartizione del rischio. I nuovi CLC hanno come sottostanti panieri formati da 2 o 3 Entità di Riferimento con un premio trimestrale (tra l’1% e l’1,25% a seconda del prodotto) che viene pagato nel caso non si verifichi un Evento di Credito su ciascuna Entità di Riferimento. La durata massima dell’investimento è di 8 anni e 2 mesi (29 dicembre 2032).

In particolare, ogni Entità di Riferimento che compone il paniere ha lo stesso peso percentuale. Ad esempio, se un paniere è composto da tre Entità di Riferimento, ciascuna contribuirà in egual misura (ad esempio, 33,33% dell’Importo Nozionale). Questo significa che, in caso di un Evento di Credito di una delle Entità di Riferimento, l’impatto sull’Importo Nozionale è proporzionalmente ridotto del peso della singola Entità di Riferimento oggetto dell’Evento di Credito. Inoltre, tale tipologia di strumenti finanziari sono caratterizzati da una volatilità minore rispetto a un certificato legato ad una singola Entità di Riferimento, poiché il rischio viene distribuito uniformemente su tutti i componenti del paniere.

Evento di Credito e Seniority

Qualora si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento sottostante durante la vita del Certificate, lo strumento scade anticipatamente, liquidando un importo pari all’Importo Nozionale moltiplicato per il Tasso di Recupero ISDA Recovery, con possibile perdita parziale o totale dell’Importo Nozionale. Il Tasso di Recupero indica la percentuale, determinata con riferimento ad uno o più titoli di debito emessi dall’Entità di Riferimento, durante un’asta organizzata dal comitato di determinazione (International Swaps and Derivatives Association) o, in assenza di una determinazione del CDDC, da una società del Gruppo BNP Paribas in qualità di agente di calcolo dei Certificate, a seguito del verificarsi di un Evento di Credito su tale Entità di Riferimento.

La data di liquidazione a seguito di un Evento di Credito è la data che cade il terzo giorno lavorativo successivo alla data di determinazione del Tasso di Recupero. Abbiamo parlato di rischio di credito, che rappresenta il focus di questa tipologia di prodotto. Gli eventi di credito sono eventi avversi atti a compromettere la capacità di una determinata entità di riferimento di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento.

I 4 Credit Linked Lifter Callable Certificate, presentano tre diversi gradi di seniority delle Entità di Riferimento: Senior (debiti senior) e Subordinated (debiti subordinati) e Senior-Non Preferred Debt (debiti chirografari di secondo livello). Ad esempio, in caso si verifichi un evento di credito il debito Senior ha priorità di rimborso rispetto al debito Subordinato, ed è per questo motivo che i CLC su debito subordinato esprimono più rendimento potenziale rispetto a quelle su debito senior. Al tempo stesso, in caso di evento di credito, il tasso di recupero sarà maggiore per i creditori Senior e così anche l’importo nozionale rimborsato dalle CLC su Entità di Riferimento Senior.

La lista completa dei nuovi CLC

ISIN ENTITA’ DI RIFERIMENTO PREMIO TRIMESTRALE FISSO TASSO DI RECUPERO XS2873882331 INTESA SANPAOLO S.p.A. (Senior-Non Preferred Debt/debiti chirografari di secondo livello) 1% Isda recovery MEDIOBANCA S.p.A. (Senior-Non Preferred Debt/debiti chirografari di secondo livello) UNICREDIT S.p.A. (Senior-Non Preferred Debt/debiti chirografari di secondo livello) XS2873882414 MEDIOBANCA S.p.A. (Subordinated/debiti subordinati) 1,15% Isda recovery INTESA SANPAOLO S.p.A (Subordinated/debiti subordinati) UNICREDIT S.p.A (Subordinated/debiti subordinati) XS2873882257 AIR FRANCE – KLM (Senior/debiti senior) 1,30% Isda recovery DEUTSCHE LUFTHANSA (Senior/debiti senior) XS2873882174 RENAULT (Senior/debiti senior) 1,25% Isda recovery STELLANTIS N.V. (Senior/debiti senior)

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/credit-linked/credit-linked-certificates-nuova-emissione/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/globalassets/specifica_clc_ott_24.pdf