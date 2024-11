Societe Generale quota per la prima volta sul SeDeX dei Mini Future sull’indice Hang Seng China Enterprises

Societe Generale amplia la gamma di Certificati a leva variabile portando per la prima volta sul SeDeX di Borsa Italiana sette nuovi SG MINI FUTURE che consentono di investire con leva al rialzo (long) e al ribasso (short) sull’andamento dell’indice cinese Hang Seng China Enterprises.

I nuovi MINI FUTURE di Societe Generale, che vanno ad arricchire la gamma affiancandosi ai Turbo con scadenza e i Turbo Open End, consentono di prendere posizione al rialzo o al ribasso sull’indice composto da azioni della Cina continentale quotate a Hong Kong, con diversi livelli di Leva, per consentire all’investitore di scegliere in base alle proprie esigenze.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Trade Products in Italia di Societe Generale, afferma:

“Alla luce del ritorno d’interesse degli investitori per i mercati asiatici, abbiamo deciso di portare sul SeDeX di Borsa Italiana per la prima volta dei Certificati SG MINI FUTURE che consentono di prendere posizione al rialzo o al ribasso su uno dei principali indici azionari cinesi. La quotazione di questi nuovi prodotti conferma la volontà di Societe Generale di ampliare e aggiornare la gamma di certificati a leva variabile per andare incontro alle diverse esigenze degli investitori italiani. Questi strumenti possono essere utilizzati per implementare strategie di trading direzionale oppure operazioni di copertura con un consumo limitato di capitale in funzione della leva incorporata al momento dell’acquisto.”.

Questi strumenti, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi, sono detti open-end in quanto non hanno una scadenza predefinita. Per i certificati SG NINI FUTURE la Barriera e lo Strike possiedono valori differenti. In particolare, il valore della Barriera è superiore allo Strike per un SG MINI FUTURE Long, ed è minore dello Strike per un SG MINI FUTURE Short. I valori di Strike e Barriera non sono fissi nel tempo, ma vengono ricalcolati periodicamente (anche giornalmente).

I certificati SG MINI FUTURE prevedono, inoltre, un meccanismo automatico di Stop Loss (Evento di Knock Out) che si attiva quando un qualsiasi valore del sottostante raggiunge o supera al ribasso (nel caso dei Long) o al rialzo (nel caso degli Short) la Barriera predefinita. In questo caso, il certificato scade immediatamente e corrisponde un importo, determinato a ragionevole discrezione dell’Emittente, che sarà compreso fra zero e la differenza tra Barriera e Strike (calcolata come valore assoluto – quindi positivo – e aggiustata per il Multiplo e, ove rilevante, per il Tasso di cambio). L’investitore subirà pertanto una perdita totale o pressoché totale del capitale investito. Il meccanismo di Stop Loss consente di evitare una perdita superiore al capitale investito.

Di seguito, la gamma completa di certificati SG MINI FUTURE:

ISIN Codice di Negoziazione Sottostante Long/Short Strike Barriera Rischio di Cambio DE000SJ1TN74 S39725 Hang Seng China Enterprises Index Long 6107.83 6389.62 EUR/HKD DE000SJ1TN82 S39726 Hang Seng China Enterprises Index Long 6408.28 6699.62 EUR/HKD DE000SJ1TN90 S39727 Hang Seng China Enterprises Index Long 6708.73 7019.62 EUR/HKD DE000SJ1TPB2 S39729 Hang Seng China Enterprises Index Short 7999.27 7679.55 EUR/HKD DE000SJ1TPC0 S39730 Hang Seng China Enterprises Index Short 8499.32 8159.55 EUR/HKD DE000SJ1TPD8 S39731 Hang Seng China Enterprises Index Short 8799.36 8449.55 EUR/HKD DE000SJ1TPE6 S39732 Hang Seng China Enterprises Index Short 9099.39 8739.55 EUR/HKD

Per maggiori informazioni e per consultare la gamma di SG MINI FUTURE si rimanda al sito: https://prodotti.societegenerale.it/product-search/mini%20future/all-assettypes/all-assets