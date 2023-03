Visco (Bankitalia): non esclusi nuovi rincari marcati per l’energia

Visco (Bakitalia): non esclusi nuovi rincari marcati per l’energia

“Non si può escludere che ulteriori sviluppi negativi di natura geopolitica possano determinare nuovi, marcati, rincari, oltre che per il gas naturale, per il petrolio e suoi derivati”.

Così il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, durante il suo intervento alla quattordicesima conferenza Maeci-Banca d’Italia parlando di shock energetico e inflazione. “Oltre ai rincari si è assistito a un significativo incremento della volatilità alimentato soprattutto dalla dinamica del prezzo del gas, cresciuto drasticamente, fino al picco di quasi 350 euro per megawattora toccato la scorsa estate, per poi iniziare a calare, fino a scendere al di sotto dei 50 euro, su valori comunque ancora pari a circa tre volte quelli prevalenti alla vigilia della pandemia. La diminuzione è stata favorita dalla ricostituzione delle scorte e dalla riduzione dei consumi in un inverno fortunatamente mite ma non sappiamo se durerà” ha detto Visco.