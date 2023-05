Softbank cede Fortress, accordo valutato $2 mld

Mubadala Investment, fondo sovrano di Abu Dhabi, e il management team di Fortress Investment Group hanno raggiunto un accordo per acquisire il 90% delle quote di SoftBank Group nella società di gestione patrimoniale statunitense.

Mubadala (che detiene già il 10% di Fortress) deterrà il 70% delle quote, mentre i vertici dell’asset manager Usa manterranno il 30% e una classe di azioni che le consentirà di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

Dopo la chiusura dell’accordo, Fortress continuerà a operare come gestore indipendente di investimenti. Le società non hanno divulgato i termini dell’accordo, ma Bloomberg News ha riportato che la transazione potrebbe valere oltre 2 miliardi di dollari.

Abu Dhabi sta sfruttando i proventi del boom delle materie prime dello scorso anno per estendere la propria influenza sul panorama internazionale, investendo miliardi di dollari per diversificare l’economia dalla dipendenza dal petrolio.

SoftBank aveva acquisito Fortress nel 2017, con l’intenzione di utilizzare l’esperienza della società di New York per gestire il suo Vision Fund. Mubadala è da tempo un partner di SoftBank ed è emersa come uno degli investitori principali di quel fondo.

La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del prossimo anno, in attesa delle approvazioni necessarie.