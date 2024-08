Verbali Fed: “probabilmente appropriato” taglio tassi a settembre

La “vasta maggioranza” dei membri dl Fomc, braccio operativo della Fed, ritiene che sarà “probabilmente appropriato” un taglio dei tassi d’interesse nel meeting di settembre. È questo uno degli spunti emerso dai verbali della riunione del 30-31 luglio della banca centrale americana, pubblicati ieri sera.

“La vasta maggioranza ha osservato che, se i dati continuassero ad arrivare più o meno come previsto, sarebbe probabilmente opportuno allentare la politica nella riunione successiva”, si legge nelle minute.

“Quasi tutti i partecipanti hanno osservato che, sebbene i dati in arrivo riguardanti l’inflazione fossero incoraggianti, erano necessarie informazioni aggiuntive per fornire maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stava muovendo in modo sostenibile verso l’obiettivo del 2 percento del Comitato, prima che fosse appropriato abbassare l’intervallo target dei tassi”, segnalano ancora le minute della Fed.