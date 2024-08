Webuild: a Lane contratto da 466 mln$ per l’hudson River Tunnel nel New Jersey

Due tunnel gemelli che contribuiranno a potenziare l’efficienza e la capacità dei collegamenti ferroviari di New York City. È quanto sarà realizzato da Lane, controllata americana del Gruppo Webuild, che si è aggiudicata un contratto del valore totale di 466 milioni di dollari (pari a circa 427 milioni), di cui il 35% in quota Lane, per la costruzione del Palisades Tunnel nel New Jersey negli Stati Uniti.

Nella nota si legge che il progetto, identificato come “Package 1A Palisades Tunnel Project”, prevede la progettazione e la realizzazione di due tunnel ferroviari gemelli, ognuno lungo circa 1,6 km e con un diametro interno di circa 8 metri. Per lo scavo saranno impiegate 2 TBM, grandi talpe meccaniche che avanzeranno progressivamente nel sottosuolo. Il contratto prevede anche la realizzazione del portale occidentale del tunnel, nei pressi del cantiere di Tonnelle Avenue a North Bergen, di 6 tunnel di collegamento trasversali e di un pozzo a Hoboken, nella Contea di Hudson