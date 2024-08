Piazza Affari recupera terreno, Saipem e Ferrari in vetta

Chiusura infrasettimanale positiva per i mercati europei, che recuperano terreno nel corso della giornata dopo un avvio poco sopra la parità. Sui mercati si continua a guardare agli appuntamenti della Fed, come le minute di questa sera ma soprattutto ai commenti in arrivo da Jackson Hole (si attende in particolare il discorso di Jerome Powell previsto per venerdì).

“Oggi l’attenzione dei mercati è rivolta ai verbali della riunione del Fomc del 30-31 luglio, in cerca di indizi sulla direzione futura della politica monetaria della Fed. Sebbene l’interesse principale riguardi potenziali tagli dei tassi, è importante notare che molte delle opinioni espresse durante la riunione potrebbero essere superate, poiché il rapporto sull’occupazione di luglio è stato pubblicato solo successivamente”, precisa Gabriel Debach, market analyst di eToro.

Restando sempre negli Usa, nel pomeriggio il Bureau of Labor Statistics ha rilasciato i dati preliminari delle revisioni delle buste paga non agricole, con i dati dell’ultimo anno che sono stati rivisti verso il basso di 818mila unità. Secondo i dati pubblicati oggi, la crescita dell’occupazione negli Stati Uniti è stata meno forte nell’anno (fino a marzo) di quanto riportato in precedenza.

Tra le migliori del Vecchio continente, c’è Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che ha terminato gli scambi in rialzo dello 0,72% a quota 33.312,41 punti. Sul paniere principale di Piazza Affari, acquisti in particolar modo su Saipem (+2,6%) e Ferrari (+2,5%). Al contrario, i peggiori del listino sono le utility con Terna (-0,6%) ed Hera (-0,5%).