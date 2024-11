Verbali Fed: “appropriato muoversi in modo graduale su tassi futuri”

Nel discutere le prospettive di politica monetaria i partecipanti hanno anticipato che probabilmente “sarà appropriato muoversi in modo graduale verso una posizione monetaria più neutrale, nel corso del tempo, se i dati risulteranno in linea con le aspettative, con l’inflazione che continuerà a calare in maniera sostenibile verso il 2% e l’economia resta vicina alla massima occupazione”. È questo uno dei passaggi chiave contenuti nei verbali relativi all’ultima riunione di novembre della Federal Reserve (Fed) diffusi ieri sera.

Inoltre, “i partecipanti hanno osservato che le decisioni di politica monetaria non sono su un percorso predefinito e restano condizionate dall’evoluzione dell’economia e dalle implicazioni per le prospettive economiche e l’equilibrio dei rischi”.