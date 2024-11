Inditex: Standard Ethics alza rating ESG a “E”

Standard Ethics ha annunciato di avere rivisto al rialzo il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Inditex a “E” dal precedente “E-”. “Alcuni temi trattati nelle precedenti analisi hanno trovato negli ultimi anni adeguata attenzione, tra questi il sistema di corporate governance; nello specifico, la composizione del consiglio di amministrazione appare più equilibrata tra i generi con una percentuale crescente di amministratori indipendenti rafforzata dall’introduzione di un lead independent director – spiegano gli analisti dell’agenzia di rating -. Passaggi essenziali in presenza di un forte azionista di controllo per meglio garantire gli interessi degli azionisti di minoranza e del mercato. Sul piano della governance della Sostenibilità, la Società ha implementato i riferimenti internazionali di Onu, Ocse e Ue in materia di Sostenibilità negli strumenti di governo e nelle policy ESG”.

Inoltre, la rendicontazione extra-finanziaria, spiega la nota, si mantiene in linea con le buone pratiche del settore.

E infine da Standard Ethics rimarcano che “la sfera dello ESG Risk Management rimane centrale per un Gruppo dalle dimensioni di Inditex tenuto conto della sua tipologia di business e politica commerciale. Fattori ambientali in fase di approvvigionamento e produzione, i diritti individuali, la sicurezza e tutela delle comunità in cui opera sono tutti aspetti cruciali sulla lunga filiera”.