Diversi gli spunti macro in arrivo oggi dagli Usa, alla vigilia del giorno del Ringraziamento (con Wall Street che domani resterà chiusa). In particolare, si attende per oggi la pubblicazione del Pil trimestrale, del dato PCE core per il mese di ottobre ma anche il reddito e spesa personale. Attese anche le richieste di sussidi alla disoccupazione e ordini di beni durevoli.