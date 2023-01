Vanguard celebra 4 anni in Italia e punta sempre più a democratizzare gli investimenti tramite ETF

A quattro anni dal suo ingresso in Italia con la quotazione dei primi ETF su Borsa Italiana, Vanguard punta a crescere ulteriormente sul mercato italiano, confermando la strategia di coinvolgimento e supporto ai consulenti finanziari e la finalizzazione di accordi con società di gestione, reti di consulenza finanziaria e private banking (sulla scia di quelli già siglati con Banca Widiba, Banca Aletti e, più recentemente, con Gimme5).

L’obiettivo è quello di continuare ad alimentare il processo di democratizzazione degli investimenti, principalmente attraverso prodotti passivi e a basso costo accessibili a tutti gli investitori.

Nel 2022, i flussi di raccolta degli ETF di Vanguard quotati su Borsa Italiana sono stati positivi per 1.2 miliardi di euro, in controtendenza rispetto all’intera industria degli ETF in Italia. In evidenza, Vanguard LifeStrategy, la gamma “one stop shop” di portafogli di ETF multi-asset che prevedono un’allocazione completa in azioni e obbligazioni e che a oggi contano circa 400mln di euro di patrimonio in gestione.

Anche le soluzioni ampiamente diversificate, come il Vanguard FTSE All World ETF, considerato come un “coltellino svizzero” in grado di diversificare l’investimento su oltre 4 mila titoli azionari sottostanti, hanno incontrato il favore dei consulenti. L’offerta complessiva è stata inoltre arricchita dalla quotazione su Borsa Italiana dal lancio di soluzioni indicizzate azionarie e obbligazionarie con focus ESG. Nell’ambito dell’attività di supporto ai consulenti finanziari è stato lanciato il programma Vanguard 360 che si compone di quattro diverse tipologie di servizi: analisi e commenti, formazione e conoscenza, servizi di portafoglio e supporto marketing.