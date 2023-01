DWS quota su Borsa Italiana due nuovi ETF Xtrackers sul mercato americano con focus sui criteri ESG

Nella giornata di oggi la società di gestione patrimoniale tedesca DWS ha quotato su Borsa Italiana due nuovi ETF Xtrackers che replicano l’andamento del mercato azionario statunitense così come rappresentato dall’’indice S&P 500, incorporando però criteri ambientali, sociali e di buona governance aziendale (ESG).

A seguito di questo lancio DWS ha ampliato una categoria di prodotti di successo (quella sull’indice S&P 500) sui quali ha raccolto oltre 11 miliardi di euro di patrimonio in gestione (al 30 novembre 2022).

In particolare, i due nuovi strumenti sono: l’Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF e l’Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF, prodotti che sono stati quotati presso la Borsa Italiana il 10 gennaio. Ricordiamo che l’Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF è stato il primo ETF in Europa ad offrire accesso a questo indice quando è stato lanciato nel 2014.

Focus sui criteri di sostenibilità

Come sappiamo l’indice S&P 500 tiene conto delle 500 maggiori società del mercato azionario statunitense per capitalizzazione di mercato ed è uno dei più importanti benchmark azionari al mondo. L’indice S&P 500 Equal Weight include le medesime società, ma pondera tutti i 500 membri dell’indice allo stesso modo, con un peso dello 0,2% ciascuno. I nuovi ETF Xtrackers replicano l’andamento di benchmark che tengono conto di criteri aggiuntivi per la selezione dei componenti. Gli indici S&P 500 ESG e S&P 500 Equal Weight ESG, infatti, escludono parte dei 500 titoli iniziali sulla base di criteri E, S e G. Nello specifico sono escluse ad esempio le società che superano soglie predeterminate di fatturato in attività legate al carbone termico, al tabacco e alle armi controverse.

Inoltre, sono escluse le società che violano norme e standard internazionali, come i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Infine, non sono considerate le società prive di un punteggio ESG di S&P DJI e quelle che ricadono nel peggior 25% di ogni gruppo industriale GICS.

L’indice S&P 500 ESG ha come obiettivo il 75% del FMC, mentre l’indice S&P 500 Equal Weight ESG ha come obiettivo il 60% del FMC. Di conseguenza, gli indici S&P 500 ESG e S&P 500 Equal Weight ESG comprendono circa 300 titoli invece dei 500 titoli originari.

“L’importanza degli ETF su indici del mercato azionario statunitense che offrono criteri ambientali, sociali e di governance trasparenti, è cresciuta in modo significativo nel corso degli ultimi anni. Siamo quindi molto lieti di mettere a disposizione degli investitori ETF interessanti, che ampliano ulteriormente la nostra offerta in questo ambito “, ha affermato Simon Klein, Global Head of Passive Sales di DWS.