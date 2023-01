Etf sempre più popolari tra gli investitori, Scalable Capital supera 1 milione di piani di accumulo

Nonostante il momento di forte incertezza globale e di volatilità per il mercato azionario, un numero sempre maggiore di investitori ha deciso di adottare un piano di accumulo. Questo è dimostrato anche dalla performance della piattaforma di investimento Scalable Capital che di recente ha superato 1 milione di piani di accumulo automatizzati sulla piattaforma.

Nel dettaglio, questi piani di accumulo consentono ai clienti di accantonare una base finanziaria in favore dei loro progetti futuri, o semplicemente anche per integrare la loro pensione, a partire da un minimo di 1 euro. La massiccia richiesta di piani di accumulo è un chiaro segnale della crescente popolarità di questi strumenti per la previdenza a lungo termine attraverso i mercati dei capitali.

“Per quanto riguarda la pianificazione della pensione e gli annessi, spesso lunghi, periodi di investimento, ha senso investire parte del proprio patrimonio in ETF e azioni. Afferma Erik Podzuweit, co-fondatore e co-CEO di Scalable Capital, secondo cui, “la previdenza privata e gli investimenti continueranno a essere essenziali non solo per colmare il gap pensionistico, ma anche per garantire una maggiore solidità economica degli italiani alla luce di un futuro incerto“. Afferma .

“Investire è il nuovo risparmiare”

“In un contesto di tassi di inflazione in crescita e di divario pensionistico sempre più ampio, offerte d’investimento semplici e convenienti sono fondamentali. Sia l’accesso facilitato agli investimenti sul mercato dei capitali sia le commissioni basse e trasparenti hanno stimolato in modo significativo la domanda di piani di accumulo in ETF nel nostro Paese”. Aggiunge Alessandro Saldutti, Country Manager Italia di Scalable Capital che poi conclude: “Un’educazione finanziaria consapevole combinata con un risparmio facilmente accessibile e conveniente sui mercati, rappresenta una chiave di volta per permettere agli italiani di prendere in mano il proprio futuro finanziario.”

Rendere l’investimento accessibile a tutti: i piani di accumulo senza commissioni

Secondo una recente analisi del comportamento dei clienti di Scalable Capital su base europea, l’offerta di piani di risparmio viene utilizzata attivamente, consentendo a un cliente su due di Scalable Broker di risparmiare regolarmente. In media, gli investitori hanno tre piani di accumulo e investono nei propri piani circa 470 euro al mese. Oltre il 90% è investito in ETF e poco meno del 10% in singole azioni. Il gruppo più numeroso di investitori ha un’età compresa tra i 26 e i 35 anni (circa il 43%) seguito dalla fascia d’età tra i 36 e i 45 anni. L’investimento più popolare tra i risparmiatori sono gli ETF che seguono un ampio indice, come l’MSCI World.

Piattaforma vasta e diversificata

La piattaforma offre ai clienti un universo di investimenti composto da oltre 7.500 azioni di tutti i principali indici a livello globale, più di 1.700 ETF di oltre 30 emittenti disponibili e un’ampia selezione di fondi a gestione attiva senza costi iniziali di negoziazione e investimento.

Investire attraverso piani di accumulo è soprattutto flessibile. Grazie alla scelta tra nove date di esecuzione al mese, i clienti possono impostare l’addebito in base al giorno in cui ricevono lo stipendio, in modo da mettere subito a lavoro i propri risparmi e non rischiare di sperperarli in acquisti non necessari. L’investitore ha il pieno controllo e può sospendere o modificare i piani di accumulo in qualsiasi momento e ogni volta che lo desidera, senza costi aggiuntivi.