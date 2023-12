VanEck raggiunge un patrimonio di oltre $500 mln nelle soluzioni su criptovalute e blockchain

Dopo che lo scorso anno il mercato delle criptovalute ha toccato i minimi, la domanda di opportunità di investimento nell’intero settore della blockchain e delle criptovalute è tornata a crescere. Le soluzioni di investimento di VanEck sugli asset digitali hanno raggiunto complessivamente un patrimonio in gestione di oltre mezzo miliardo di dollari. Il VanEck Bitcoin ETN ha quasi raggiunto i 300 milioni di dollari in gestione, mentre il VanEck Ethereum ETN ha appena superato il traguardo dei 100 milioni.

“Gli asset digitali hanno attraversato un processo di maturazione e molti investitori vedono ancora le potenzialità e le opportunità a lungo termine che le criptovalute e le applicazioni basate sulla blockchain offrono. Dopo tutto, gli asset digitali oggi sono molto più che semplici mezzi di pagamento digitali“, afferma Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe.

Oltre alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, le applicazioni basate sulla blockchain coinvolgono anche aree più ampie come il Web3 e i programmi decentralizzati. “Siamo di fronte a uno sviluppo strutturale a lungo termine. Le applicazioni blockchain stanno trovando sempre più ambiti di utilizzo che vanno ben oltre le alternative di pagamento puramente digitali“, spiega Rozemuller. “Con le nostre soluzioni offriamo agli investitori l’opportunità di partecipare facilmente agli sviluppi del mercato delle criptovalute tramite prodotti quotati, con singole criptovalute, con un portafoglio diversificato o indirettamente tramite investimenti nelle società che guidano questi sviluppi, a seconda dei loro interessi“.

Dal lancio del VanEck Bitcoin ETN nel 2020, VanEck ha costantemente ampliato la propria gamma di soluzioni di investimento nel settore delle criptovalute e della blockchain. Oltre agli attuali nove ETN (Exchange-Traded Note) su singole criptovalute come bitcoin, Ethereum o Solana, gli investitori possono investire con due ETN ciascuno su una selezione delle criptovalute o delle piattaforme di smart contract complessivamente più grandi e più liquide. Il VanEck Blockchain and Crypto Innovators ETF offre invece agli investitori un accesso diversificato alle società attive nel settore delle criptovalute e della blockchain. L’offerta di vanEck sugli asset digitali comprende sia ETN (exchange-traded note) sia un ETF (exchange-traded fund) tradizionale. Oltre agli ETN su singole criptovalute, gli investitori possono utilizzare le soluzioni su panieri per investire in portafogli di criptovalute.