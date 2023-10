VanEck quota su Borsa Italiana un nuovo ETF sulle obbligazioni corporate Usa

VanEck ha quotato oggi su Borsa Italiana il VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF. Questo nuovo ETF permette agli investitori di investire nei cosiddetti fallen angel Usa, obbligazioni corporate statunitensi emesse originariamente con il rating investment grade e successivamente declassate a livello high yield.

Come investe il nuovo Etf di VanEck

“Molti investitori istituzionali sono costretti, a causa del proprio mandato, a vendere le obbligazioni quando sono declassate al di sotto dell’investment grade. La nostra strategia acquista quindi sistematicamente obbligazioni ipervendute e possibilmente sottovalutate”, ha affermato Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe.

“Questi fallen angel in passato hanno mostrato una maggiore probabilità di riconquistare lo status di investment grade dopo un declassamento rispetto al più ampio universo delle obbligazioni high yield. Questa dinamica offre un potenziale di rialzo del prezzo a cui gli investitori possono partecipare con il nostro ETF”.

La strategia fallen angel dell’ETF investe in settori che subiscono frequenti declassamenti. In passato è stato così ad esempio per il settore bancario nel 2008 o per il settore energetico nel 2016. Rispetto alle obbligazioni high yield, i fallen angel presentano spesso una qualità del credito più elevata, con una maggiore concentrazione di rating BB, nonostante il downgrade.

Il VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF replica l’indice ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, che traccia la performance delle obbligazioni corporate in dollari Usa con un rating al di sotto dell’investment grade. Queste obbligazioni devono essere state emesse sul mercato nazionale statunitense con un rating investment grade al momento dell’emissione e una durata residua di almeno un anno.

L’ETF è a replica fisica, ad accumulazione dei proventi, è ribilanciato su base mensile e ha un Total Expense Ratio (Ter) dello 0,35% all’anno.

Ecco che le caratteristiche principali del nuovo ETF di VanEck: