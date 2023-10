Record di flussi negli Etf obbligazionari anche grazie ai tassi

Negli ultimi mesi, gli ETF obbligazionari hanno catturato nuovamente l’attenzione degli investitori, che anche nel mese di settembre hanno continuato a ricercare opportunità di investimento in questa asset class.

Il contesto macroeconomico è infatti ancora lontano da essere stabilizzato. L’alto livello di inflazione continua a preoccupare sia in Europa che negli Stati Uniti, trovandosi ancora distante dal livello obiettivo, e questo sta spingendo i banchieri centrali a valutare sempre più politiche monetarie restrittive per un periodo più lungo termine.

Tuttavia, gli investitori nei mercati obbligazionari sembrano essere più ottimisti.

Flussi in ETF obbligazionari verso i 7 mld

“Analizzando i flussi netti dei venti dei più importanti ETF obbligazionari, le cui partecipazioni variano tra obbligazioni del Tesoro e municipal bonds; obbligazioni a breve e lungo termine, a tasso fisso o protette dall’inflazione, abbiamo osservato flussi netti di circa 6,694 miliardi di dollari nello sorso settembre, il livello più alto dallo scorso marzo, durante il quale abbiamo assistito ad afflussi netti di circa 18,375 miliardi di dollari”

Questo è quanto emerge dall’analisi dell’analista di mercato Samer Hasn di XS.com, secondo cui i flussi netti lo scorso settembre hanno registrato il secondo valore più alto nell’anno in corso.

Sembra che i fondi obbligazionari del Tesoro abbiano continuato ad attrarre l’interesse degli investitori durante lo scorso settembre.

I flussi nei fondi obbligazionari del Tesoro anche a settembre hanno attirato il maggior interesse avendo registrato afflussi netti di oltre 3,487 miliardi di dollari . Tutti e sei gli ETF obbligazionari con una scadenza massima di tre anni non hanno registrato afflussi netti negativi, ad eccezione del Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH), che ha registrato deflussi netti per circa 154 milioni di dollari.

Per quanto riguarda gli ETF obbligazionari con diverse scadenze, che di solito riflettono la performance del mercato obbligazionario complessivo, hanno registrato performance contrastanti. Il Vanguard Total Bond Market ETF (BND), che replica l'indice Bloomberg US Aggregate Float Adjustment, ha registrato afflussi netti di oltre 2 miliardi di dollari. Mentre i fondi Aggregate Bond ETF (AGG) e iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) hanno registrato deflussi netti di circa 370 milioni di dollari.

Per quanto riguarda i fondi obbligazionari a lungo termine , di cui ce ne sono quattro, hanno registrato flussi positivi relativamente modesti di circa 200 milioni di dollari.

, di cui ce ne sono quattro, hanno registrato flussi positivi relativamente modesti di circa 200 milioni di dollari. Inoltre, le obbligazioni municipali hanno attirato una notevole attenzione da parte del mercato. L’iShares National Muni Bond ETF (MUB), uno dei fondi più importanti focalizzati sulle obbligazioni municipali, ha registrato afflussi netti per oltre 2,1 miliardi di dollari nel mese di settembre, il livello più alto da maggio del 2022 , quando abbiamo assistito ad afflussi di circa 3,9 miliardi di dollari.

I fondi obbligazionari protetti dall'inflazione (TIPS) hanno continuato a registrare in generale performance deludenti. L'iShares TIPS Bond ETF (TIP), il Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) e l'iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) hanno registrato deflussi netti per un totale di circa 955 milioni di dollari.

Da questo punto di vista l’analista di XS avverte che “sembra che i mercati non siano molto incoraggiati a investire in fondi obbligazionari protetti dall’inflazione, poiché l’inflazione continua a diminuire, anche se lentamente”.

Anche i fondi obbligazionari internazionali hanno registrato qualche variazione nei flussi nel mese di settembre. L’ETF Vanguard Total International Bond (BNDX) ha continuato a registrare afflussi positivi per circa 290 milioni di dollari. Per quanto riguarda iShares J.P., il Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB), che segue i mercati obbligazionari emergenti, ha registrato ulteriori deflussi per circa 251 milioni di dollari.

Il grafico qui sotto mostra i flussi netti del campione di obbligazioni prese in esame dall’inizio dell’anno in corso:

Flussi obbligazionari trainati dai tassi

“Le aspettative del mercato circa la fine del rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve sembrano aver portato a maggiori afflussi verso i fondi obbligazionari in generale. I mercati ritengono che l’aumento dei tassi di interesse a cui abbiamo assistito lo scorso luglio sia l’ultimo, ciò significa che i mercati obbligazionari hanno già toccato il fondo, il che potrebbe costituire un’opportunità per detenere asset che generano un rendimento che non vedevamo da tempo (più di un decennio, con i tassi di interesse ai livelli più alti da oltre vent’anni).”