BNP Paribas amplia con due nuovi fondi la propria gamma di ETF obbligazionari

BNP Paribas Asset Management ha annunciato oggi un’ulteriore espansione della sua gamma di ETF a reddito fisso con il lancio di due nuovi fondi SFDR Articolo 8. Stiamo parlando del BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF e del BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF.

Entrambi i nuovi Etf sono comparti della SICAV lussemburghese BNP Paribas Easy e sono quotati da oggi (3 ottobre) su Euronext Paris, Borsa Italiana e Deutsche Börse Xetra. La gamma di fondi indicizzati obbligazionari di BNPP AM comprende 12 ETF che coprono obbligazioni sovrane, credito societario investment grade e high yield e obbligazioni verdi, sociali e legate alla sostenibilità.

L’Etf replica la performance del Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index, un indice obbligazionario investment grade con circa 400 componenti e una duration media di 0,7 anni.

L’indice è costruito utilizzando i criteri di sostenibilità di MSCI, che applicano esclusioni su base valoriale, ad esempio nei confronti di settori controversi, delle attività legate ai combustibili fossili; di emittenti implicati in gravi controversie ESG; nonché la potenziale ulteriore esclusione degli emittenti con i peggiori rating ESG.

Accanto a questo nuovo ETF SRI ultra short duration, BNPP AM offre un’ampia gamma di soluzioni di investimento attive a breve termine e gestisce oltre 105 miliardi di euro 7 in fondi monetari e prodotti obbligazionari a breve durata, con integrazione di principi di sostenibilità nell’intera gamma di fondi disponibili al pubblico.

L’indice è costruito utilizzando i criteri di sostenibilità di MSCI, che applicano esclusioni su base valoriale, ad esempio nei confronti di settori controversi, di attività legate ai combustibili fossili e di emittenti implicati in gravi controversie ESG. Per essere incluso, ogni emittente deve possedere un rating MSCI ESG pari almeno a BBB.

L’interesse per gli ETF obbligazionari ha continuato a guadagnare slancio nel corso del 2023, basandosi sulla forte crescita registrata lo scorso anno, quando gli asset under management sono aumentati di quasi un terzo, commenta Sabrina Principi, head of Business Development ETF; Index Solutions – Southern Europe di BNPP AM. “Abbiamo lanciato il nostro primo ETF obbligazionario ESG nel 2019 e da allora abbiamo continuato ad ampliare la nostra gamma con lo scopo di soddisfare la crescente domanda degli investitori di un’esposizione sistematica al reddito fisso basata su un approccio ESG. Questi due nuovi fondi “fossil-free” offrono agli investitori ulteriori tasselli per l’asset allocation che mirano a bassi livelli di tracking error rispetto ai benchmark non ESG”.