VanEck: l’ETF sulla difesa raggiunge 1 miliardo di dollari, patrimonio raddoppiato in quattro mesi

Dopo aver raggiunto i 500 milioni di dollari lo scorso aprile, in poco meno di quattro mesi il VanEck Defense UCITS ETF gestito da VanEck ha raddoppiato il proprio patrimonio, arrivando a un miliardo di dollari.

“Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, i Paesi europei hanno capito l’importanza di rafforzare le proprie forze armate e rivitalizzare l’industria della difesa per proteggere le democrazie del continente”, afferma Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. “Nel 2024 questo cambiamento di atteggiamento si è ulteriormente intensificato poiché si prevede che la spesa per la difesa degli alleati europei della NATO aumenti per raggiungere l’obiettivo concordato del 2% sul PIL.”. Anche se il tema degli armamenti è tradizionalmente delicato, la valutazione e la comprensione della rilevanza di questo argomento da parte di molti sono cambiate almeno dall’inizio della guerra in Ucraina. “Molti investitori vedono ora grandi opportunità nelle società del settore della sicurezza e della difesa”, afferma Rozemuller. “Questo cambiamento di rotta ha portato un apprezzamento delle azioni di queste società, come dimostrato anche dall’aumento degli afflussi sul nostro VanEck Defense UCITS ETF”.

Quando è stato lanciato nella primavera del 2023, il VanEck Defense UCITS ETF è stato il primo ETF pure-play disponibile in Europa a offrire agli investitori l’accesso a questo settore. Il Fondo investe in società che generano la maggior parte del proprio fatturato con soluzioni o servizi nel settore degli armamenti per la difesa, della tecnologia aerospaziale, dei sistemi e servizi di comunicazione, della tecnologia satellitare, dei veicoli aerei senza pilota, del software per sicurezza, hardware, servizi IT e sicurezza informatica, delle soluzioni di formazione e simulazione, dell’informatica forense, dei dispositivi di tracciamento e applicazioni di autenticazione elettronica o identificazione biometrica.

L’ETF replica il MarketVector™ Global Defense Industry Index ed esclude esplicitamente le società che generano fatturati con armi controverse o che non hanno dimostrato di rispettare gli standard stabiliti o sono sospettate di non farlo. L’ETF è classificato articolo 6 della Sfdr.