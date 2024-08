BlackRock: a luglio nuovo record di afflussi ETP, superato il precedente massimo di dicembre

A luglio gli ETP hanno raggiunto un nuovo record con afflussi complessivi pari a 195,4 miliardi di dollari, superando il precedente massimo registrato a dicembre 2023. Questo risultato eccezionale è stato trainato principalmente dagli afflussi nel settore azionario, che hanno totalizzato 126,6 miliardi di dollari, segnando il miglior mese per le azioni dall’ultimo dicembre. Allo stesso tempo, anche gli ETP a reddito fisso hanno visto un significativo incremento, stabilendo un nuovo record con 60,5 miliardi di dollari di afflussi. E’ quello che emerge dall’ultimo BlackRock ETP Landscape Report che illustra i trend dei flussi degli ETP a livello globale del mese scorso.

Karim Chedid, Head of Investment Strategy iShares EMEA di BlackRock, ha commentato:

“Nel mese di luglio la raccolta globale degli ETP è stata pari a 195,4 miliardi di dollari, superando il precedente record di dicembre 2023 (169 miliardi di dollari). I flussi azionari sono cresciuti a 126,6 miliardi di dollari – il miglior mese da dicembre – mentre i flussi degli ETP obbligazionari hanno segnato un nuovo massimo (60,5 miliardi di dollari). A differenza dei precedenti mesi record per il reddito fisso, spesso trainati dalla concentrazione in una particolare esposizione, a luglio l’incremento degli afflussi obbligazionari è stato diversificato. La stessa situazione si è verificata anche per gli ETP obbligazionari quotati in EMEA, con un nuovo record mensile. Nel mese di luglio, il tech ha continuato a trainare la raccolta a livello settoriale, con ulteriori 10,1 miliardi di dollari in ingresso; anche i settori finanziario, industriale e utility hanno registrato forte interesse (con afflussi rispettivamente di 1,8 miliardi, 1,6 miliardi e 1,5 miliardi di dollari), indicando un orientamento differenziato negli acquisti azionari. Luglio ha anche segnato il terzo mese consecutivo di afflussi per gli ETP sull’oro e il mese con i maggiori acquisti da marzo 2022, unitamente ad acquisti netti di ETP sull’argento”.

Un aspetto interessante del mese di luglio è stato l‘aumento generalizzato degli investimenti nei prodotti a reddito fisso. In passato, i picchi di afflussi in questo settore erano spesso dovuti a un aumento dell’interesse per una specifica esposizione, ma a luglio i flussi sono stati distribuiti in modo più uniforme tra diverse categorie di obbligazioni. Ad esempio, gli investimenti in obbligazioni legate ai tassi d’interesse hanno raggiunto i livelli più alti da ottobre 2023, mentre le obbligazioni di tipo investment grade hanno attratto 13,6 miliardi di dollari, una delle cifre più alte mai registrate.

Anche l’interesse per i metalli preziosi è stato notevole. L’oro ha continuato ad attrarre investimenti per il terzo mese consecutivo, con afflussi che hanno raggiunto i 3,2 miliardi di dollari, il livello più alto da marzo 2022. Parallelamente, anche l’argento ha visto un incremento degli investimenti, totalizzando 0,8 miliardi di dollari, con la maggior parte degli afflussi provenienti dagli Stati Uniti.

Nel contesto settoriale, la tecnologia ha mantenuto la sua posizione dominante, con un aumento significativo degli investimenti, mentre altri settori come i finanziari, gli industriali e i servizi pubblici hanno attratto anch’essi notevoli flussi di capitale. Dal punto di vista dei fattori di investimento, la qualità e il valore sono stati i preferiti dagli investitori, anche se il fattore qualità ha visto afflussi inferiori rispetto alla media del primo semestre dell’anno.