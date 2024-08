BlackRock nel mercato europeo degli ETF attivi. Il commento di HANetf

I fondi negoziati in borsa sono diventati una componente importante del panorama degli investimenti europei, offrendo agli investitori opzioni di investimento diversificate, convenienti e flessibili. Tutto è iniziato con gli ETF passivi, ma gli ETF attivi sono diventati molto popolari tra i gestori, tanto che molti di quest’ultimi stanno lanciando nuovi prodotti per soddisfare questa domanda.

Tra questi, si è recentemente inserito BlackRock che, seguendo le orme di ARK Invest, BNP Paribas, First Trust, HANetf, iShares e J.P. Morgan che quest’anno hanno presentato strategie attive in Europa, è entrato nel mercato europeo degli ETF attivi con 5 nuovi prodotti.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha analizzato le ragioni e il significato di questo nuovo ingresso:

“Gli ETF attivi sono il nuovo terreno di scontro in Europa e l’arrivo di Blackrock lo dimostra. Quest’anno, tale tipologia di prodotti ha fatto registrare oltre 7 miliardi di dollari di raccolta netta e l’incremento dei flussi netti tra il primo e il secondo trimestre è stato pari al 30%, portando così ad oltre 44 miliardi di dollari gli AuM totali.

Gli Stati Uniti rimangono i battistrada, ma sembra che l’Europa guardi sempre più con attenzione agli ETF attivi e lo spazio a loro dedicato stia crescendo rapidamente. L’arrivo di Blackrock, probabilmente, darà un ulteriore impulso.

A conti fatti, il vantaggio competitivo di Blackrock è significativamente inferiore nel settore degli ETF attivi, ma ha lanciato il guanto di sfida al mondo della gestione attiva tradizionale che ora dovrà muoversi rapidamente per assicurarsi di essere a prova di futuro con l’aggiunta di un wrapper ETF e non lasciare che Blackrock domini anche lì. Da questo punto di vista, il tempo è fondamentale.

In questi primi mesi del 2024, HANetf non ha solo ricevuto più di 300 richieste di informazione da parte di asset manager che stanno valutando il lancio di ETF in Europa (più di un quinto di queste richieste ha riguardato strategie attive rispetto a poco meno dell’1% fatto registrare lo scorso anno), ma ha anche lanciato un ETF attivo sull’energia sostenibile con Guinness Global Investors, oltre ad avere in programma strategie attive con Harbor Capital Advisors e Harwood Capital Management.

Gli asset manager, che desiderano entrare nel mercato europeo degli ETF attivi, non possono pertanto perdere l’occasione…”