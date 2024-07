VanEck: l’ETF sui gold miners raggiunge il miliardo di dollari di patrimonio

Il VanEck Gold Miners UCITS ETF del gestore patrimoniale VanEck ha raggiunto un miliardo di dollari Usa di patrimonio in gestione. L’ETF investe in azioni di società minerarie attive nell’estrazione di oro e argento a livello globale, replicando l’indice Nyse Arca Gold Miners. Questo indice pure-play traccia la performance delle maggiori società quotate nei mercati internazionali, attive principalmente nel settore estrattivo dell’oro e dell’argento.

Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe, commenta: “I focolai di tensione globali non sono diminuiti e sta aumentando l’incertezza sui mercati. Con l’oro come bene rifugio, gli investitori cercano di mettere i propri beni in un porto sicuro. Di recente, anche le banche centrali stanno aumentando in modo significativo le proprie riserve auree”.