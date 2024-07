21Shares lancia tre nuovi ETP su gaming, interazioni tra blockchain e scalabilità

21Shares ha lanciato tre nuovi ETP su Euronext Parigi ed Euronext Amsterdam, rispettivamente in euro e in dollari. Questi nuovi ETP sono il 21Shares Immutable ETP (AIMX), il 21Shares Injective Staking ETP (AINJ) e il 21Shares Sui Staking ETP (ASUI), i quali rappresentano l’ultima aggiunta alla gamma di prodotti sulle criptovalute collateralizzati al 100% che la società offre agli investitori europei. Grazie a questo lancio, la gamma arriva a contare 43 prodotti sugli asset digitali, per un ammontare complessivo di 3,3 miliardi di dollari di masse gestite.

Hany Rashwan, co-fondatore e CEO di 21Shares, ha dichiarato:

“Il mondo della finanza decentralizzata è in continua evoluzione, esattamente come tutto il progresso tecnologico. Allo stesso tempo, gli investitori stanno manifestando un crescente interesse per una posizione verso tecnologia blockchain, piattaforme e protocolli. Grazie a questi lanci, 21Shares continua a espandere la sua offerta leader globale di ETP sugli asset digitali, permettendo ai suoi clienti effettivi e potenziali di esporsi a tre ecosistemi innovativi: Imx, Inj e Sui.”

Se vuoi aggiornamenti periodici sugli ETF inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

21Shares Immutable ETP (AIMX)

L’AIMX ETP replica l’andamento di IMX e offre agli investitori la possibilità di esporsi ai settori in espansione del gaming e delle collezioni digitali. Infatti, Immutable è una blockchain rivoluzionaria che offre agli utenti più di 200 giochi basati su questa tecnologia e numerosi punti di scambio di NFT, il tutto assicurando sempre velocità di esecuzione e affidabilità. Sfruttando due innovative soluzioni di scalabilità, Immutable va a sopperire a quelle che sono le limitazioni di Ethereum, fornendo un contesto senza soluzione di continuità e a costi ridotti, sia ai gamer, sia agli sviluppatori. Grazie a delle partnership strategiche, tra le quali anche quella con il gigante del settore Ubisoft, e al significativo supporto proveniente dai suddetti sviluppatori, Immutable si trova in un’ottima posizione per mirare ad essere il leader del segmento gaming nell’universo cripto, presentandosi come un’opportunità interessante per quegli investitori che vogliono puntare in questo ambito.

21Shares Injective Staking ETP (AINJ)

L’AINJ ETP non solo replica l’andamento di INJ, ma intercetta le remunerazioni dallo staking per poi reinvestirle all’interno del prodotto stesso, spingendone le performance. Generalmente, i network di blockchain sono isolati tra di loro, ma il protocollo Injective supporta le interazioni tra questi al fine di sviluppare un’unica gamma di prodotti e servizi finanziari. In altre parole, questa soluzione sta contribuendo significativamente a realizzare uno dei principali obiettivi della finanza decentralizzata (DeFi) e 21Shares Injective Staking ETP offre uno strumento di accesso semplice, regolamentato e trasparente per poterne beneficiare.

21Shares Sui Staking ETP (ASUI)

Sui è una blockchain Layer 1, che non prevede autorizzazioni, basata sul Proof-of-Stake, progettata per l’applicazione istantanea di regolamenti, per un elevato throughput delle transazioni e per una latenza ridotta nell’implementazione degli smart contract. Per farlo, supporta un fiorente ecosistema di app decentralizzate rientranti negli ambiti DeFi e GameFi, mantenendo un’elevata efficienza e bassi costi grazie alle sue capacità di scalabilità. Lo scopo dell’ETP ASUI è tracciarne le performance e, anche in questo caso, intercettare i proventi dallo staking da reinvestire allo scopo di accrescere le performance del prodotto. In questo modo offre uno strumento di accesso semplice, regolamentato e trasparente a chi vuole investire in questa blockchain.

La tabella riassuntiva dei nuovi prodotti