HANetf aggiorna l’indice dell’EMQQ Emerging Markets Internet e dell’INQQ India Internet

HANetf annuncia che l’EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF (EMQQ) e l’INQQ India Internet UCITS ETF (INQQ) sono stati aggiornati.

EMQQ è il primo ETF di HANetf, lanciato in partnership con EMQQ Global nel 2018, che mira a fornire un’esposizione alla crescita dei consumi online nei Paesi in via di sviluppo il cui indice è stato modificato per includere uno schermo ESG ed è stato classificato all’articolo 8 del Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Sia l’ETF che l’indice sottostante hanno cambiato la denominazione come indicato qui di seguito:

Nome precedente Nome attuale EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF -> EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce Index™ -> EMQQ The Emerging Markets ESG-Screened Index™

Questa modifica ha introdotto nuove ponderazioni per Paese: l’esposizione alle azioni cinesi è stata limitata al 45% e a quelle sudcoreane al 10%. L’obiettivo è quello di garantire che l’ETF rimanga diversificato e possa cogliere una serie di mercati emergenti e in via di sviluppo di tutto il mondo.

Dal lancio di EMQQ, il fondo ha accumulato 145,43 milioni di dollari di asset in gestione (AUM). Inoltre, EMQQ ha un ETF gemello quotato negli Stati Uniti, l’Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (NYSE: EMQQ), con 377,25 milioni di dollari di AUM.

INQQ, lanciato nel 2023 sempre con EMQQ Global, invece, vede il suo indice cambiare in quanto è stato modificando il suo schermo ESG preesistente. Anche in questo caso il nome dell’ETF e il suo indice sottostante sono cambiati come indicato qui di seguito:

Nome precedente Nome attuale INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF -> INQQ India Internet UCITS ETF INQQ The India Internet & Ecommerce ESG Screened Index™ -> INQQ The India Internet ESG-Screened Index™

INQQ offre agli investitori un’esposizione a Internet e al commercio elettronico in India. Le partecipazioni nell’India Internet ETF sono vagliate per garantire che la maggior parte dei loro ricavi provenga da attività internet ed e-commerce in India. Allo stesso modo di EMQQ, anche INQQ ha un equivalente quotato negli Stati Uniti con un AUM di 38,41 milioni di dollari. Le modifiche apportate ai due prodotti consentono a HANetf di avere in catalogo ben 10 ETF classificati come SFDR Articolo 8.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato: