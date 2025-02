VanEck: il patrimonio in Europa supera i 15 miliardi di dollari

Importante traguardo per VanEck, in continua e rapida crescita. A febbraio 2025 la società di gestione ha raggiunto il traguardo di 15 miliardi di dollari di patrimonio in gestione in Europa. Nell’aprile 2024 la società aveva superato il traguardo di 10 miliardi, aumentando così il proprio patrimonio in gestione del 50% in meno di un anno.

“Negli ultimi due anni abbiamo registrato forti flussi in entrata sui nostri ETF ed ETN, il che ci dimostra come i nostri prodotti d’investimento siano in linea con gli interessi degli investitori in Europa”, ha affermato Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. “Spesso siamo il primo provider a lanciare soluzioni mirate su temi innovativi, come il nostro ETF sulla difesa o l’ETF su Video Gaming ed eSport, confermandoci pionieri nel mercato degli ETF”.

VanEck ha lanciato i fondi attivi sul mercato europeo nel 2012 e ha quotato i primi tre ETF Ucits nel 2015. Da allora, la società ha continuamente ampliato la propria gamma, arrivando a oltre 50 soluzioni di investimento.

“Oggi siamo presenti in 17 Paesi europei e di recente abbiamo ampliato notevolmente la nostra offerta anche in mercati chiave come la Francia, oltre all’apertura della Branch italiana a fine 2024. Il nostro obiettivo è offrire agli investitori un accesso completo e semplice alle opportunità di investimento che possano rafforzare i loro portafogli”.

Oltre agli ETF tematici, le soluzioni di VanEck includono anche ETF strategici (come i cosiddetti ETF Moat, ETF Equal Weight o ETF sui dividendi), ETF sulle materie prime (ad esempio sull’industria aurifera, sull’industria mineraria globale o sulle terre rare), ETF su obbligazioni ed ETN (Exchange Traded Note) che replicano la performance delle principali criptovalute come Bitcoin o Ethereum.