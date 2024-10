Legal & General quota un nuovo ETF sulle emissioni corporate a breve scadenza

Legal & General Investment Management (LGIM) annuncia oggi il lancio del nuovo L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF, allo scopo di offrire agli investitori esposizione a bond corporate dal rating elevato, denominati sia in euro, sia in dollari, e con una bassa duration. Dal paniere sono escluse le obbligazioni bancarie.

Questo ETF entrerà a far parte della gamma dei prodotti sul reddito fisso indicizzato, gestiti dal comparto Asset Management di Legal & General, di cui fanno parte altre strategie di successo quali l’L&G India INR Government Bond UCITS ETF e l’L&G ESG EM Corporate Bond UCITS ETF.

Il settore bancario oggi racchiude una percentuale considerevole delle emissioni totali all’interno del mercato globale delle obbligazioni corporate. Tale concentrazione potrebbe limitare la diversificazione data dall’inserimento di molti indici sui corporate bond. Adottando un approccio “ex-Banks”, l’ETF mitiga questo rischio, offrendo agli investitori un’esposizione più diversificata al settore.

Caratteristiche chiave dell’ETF:

All’interno dell’ETF saranno detenute obbligazioni con una scadenza minima a 3 mesi e riprodurrà l’andamento del J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index. Al fine di aumentarne l’accessibilità per gli investitori, l’ETF sarà quotato su più borse, tra cui Euronext Milano.

Aanand Venkatramanan, Head of ETF per l’area EMEA di LGIM, ha affermato:

“Gli investitori vedono da tempo come un problema la forte presenza di emittenti di natura bancaria negli indici sulle obbligazioni corporate pesati per il market-cap. Siamo molto entusiasti di introdurre sul mercato questo ETF unico nel suo genere, che permette agli investitori di esporsi ai rendimenti che questi bond a bassa duration generano, ma anche di usufruire di un’autentica diversificazione, data dall’esclusione dei bancari.”

L’investitore principale di questo ETF è l’asset manager tedesco, Gerd Kommer Invest (GKI). L’investimento è parte della collaborazione avviata nel 2023, che ha portato, tra le altre cose, allo sviluppo del L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF.

Gerd Kommer, Ceo e fondatore di GKI, ha dichiarato:

“Siamo contenti di poter investire in un ETF sul reddito fisso tanto innovativo e unico. Riteniamo che la sua strategia di investimento fornisca accesso a un portafoglio dalla qualità elevata, stabile, liquido e diversificato verso il debito di emittenti corporate e presto lo andremo ad inserire all’interno dei portafogli dei nostri clienti come una pietra miliare fondamentale per le strategie di investimento.”