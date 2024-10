HANetf: l’ETF sul futuro della difesa degli alleati NATO e NATO+ supera il traguardo di 500 milioni di dollari di AUM

Il Future of Defence UCITS ETF (NATO) di HANetf ha accumulato 501,52 milioni di dollari di masse in gestione ed è il primo ETF UCITS della piattaforma a superare il traguardo del mezzo miliardo di AUM.

Quotato su LSE, Xetra e Borsa Italiana a luglio 2023, l’ETF mira a fornire un’esposizione alla spesa per la difesa e la cyberdifesa della NATO e degli alleati NATO+. In particolare, questo prodotto utilizza uno “schermo NATO” che limita l’esposizione alle società domiciliate negli Stati membri dell’Alleanza o degli alleati NATO+. Grazie a questo schermo, l’ETF cerca di allinearsi ai valori degli investitori che possono nutrire preoccupazioni sugli investimenti nel settore della difesa e che cercano un approccio più intelligente e ponderato senza, però, ignorare l’attuale clima politico. Concentrarsi solamente sulle società che operano nei Paesi alleati della NATO, infatti, permette di ridurre la possibilità che i componenti dell’ETF siano società che operano in Paesi che un giorno potrebbero essere avversari dell’alleanza. A dimostrazione di ciò, in un recente sondaggio condotto da HANetf tra i gestori patrimoniali di tutta Europa – pubblicato nell’ultima Thematic & Digital Assets Review – il 98% degli investitori ha dichiarato che il Paese in cui sono domiciliate le aziende del settore della difesa è importante.

Inoltre, in considerazione dell’attuale instabilità geopolitica che minaccia l’Europa e il Medio Oriente, il tema della difesa sta guadagnando sempre più terreno. Da troppo tempo i membri europei della NATO non spendono abbastanza per la difesa. Solo 7 membri, infatti, hanno raggiunto o superato l’obiettivo del 2% del PIL. Tuttavia, entro la fine del 2024 si prevede che 23 membri lo faranno.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato: