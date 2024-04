ARK Invest Europe: per robotica, automazione e AI quasi 1 miliardo di afflussi da inizio anno

Robotica, automazione e AI vanta già a quasi 1 miliardo di afflussi da inizio anno, e non smette di dominare l’interesse degli investitori. Nel complesso la raccolta netta degli ETF tematici europei è comunque in negativo per 366 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024. Tra i temi che hanno attratto più flussi, a sorpresa ritornano Smart Cities e Metaverso, subito dietro l’Innovazione Sanitaria che si conferma in ascesa dopo un 2023 difficile. Questo è quello che emerge dall’analisi di ARK Invest Europe (ex Rize ETF) sui flussi degli ETF tematici UCITS da inizio anno e nel mese scorso.

Robotica, automazione e AI ancora leader

Nei primi tre mesi del 2024, gli afflussi lordi verso gli ETF tematici europei sono stati pari a 1,3 miliardi di dollari, guidati prevalentemente da un singolo tema: Robotica, automazione e AI. Nel complesso, al di là di alcuni temi, i flussi positivi sono stati modesti, e la raccolta totale è in negativo con 366 milioni di flussi netti in uscita nel primo trimestre del 2024.

Gli ETF su Robotica, automazione e AI sono stati ancora una volta i leader nell’attrarre l’interesse degli investitori, con afflussi lordi per un totale di 952 milioni di dollari da inizio anno. Come spiega Rahul Bhushan, Managing Director di ARK Invest Europe, “Questo segmento continua la sua forte performance dell’anno scorso, evidenziando la fiducia degli investitori nelle tecnologie disruptive che stanno guidando l’automazione e l’innovazione”.

Anche gli ETF sull’Innovazione sanitaria dimostrano una certa resilienza, con afflussi pari a 147 milioni di dollari USA. Il tema ha avuto un costante successo nella raccolta per tutto il primo trimestre, con ulteriori 20 milioni di dollari nel mese di marzo. Questo slancio positivo, chiarisce Bhushan, “indica un’inversione di tendenza per gli ETF su questo tema, e il fatto che i flussi si siano susseguiti mese dopo mese dimostra che potrebbe trattarsi di un trend vero e proprio”.

Due nuovi temi emergono nelle posizioni successive: Smart Cities, che ha suscitato un notevole interesse, attirando afflussi YTD per 78 milioni di dollari, e Metaverso, con afflussi pari a 62 milioni di dollari, per la prima volta dopo diverso tempo. Questi temi, sottolinea Bhushan, “rappresentano tendenze emergenti con un promettente potenziale di crescita e, dopo alcuni anni difficili per i tassi d’interesse elevati, sembrano segnare un ritorno degli investitori verso i temi più orientati al growth”.

Deflussi a marzo

Guardando solo al mese di marzo, permane la tendenza ai deflussi dagli ETF tematici europei, con un totale di -304 milioni di dollari. Al di fuori di Robotica, automazione e AI, Innovazione sanitaria e Metaverso, in questo mese non si sono registrati afflussi degni di nota.

“Sorprendentemente, nonostante la forte performance e la tenuta degli utili delle società di sicurezza informatica, gli investitori continuano a vendere le loro posizioni in questo settore. Altri -93 milioni di dollari USA sono usciti dagli ETF sulla Cybersecurity a marzo. Come detto in passato, potrebbe trattarsi semplicemente di prese di profitto, magari per riallocare i fondi verso il tema dell’IA” conclude Bhushan.