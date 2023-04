USA: Virgin Orbit di Richard Branson in bancarotta

Virgin Orbit ha presentato negli Stati Uniti la richiesta di protezione per bancarotta ai sensi del Chapter 11, dopo non essere riuscita a ottenere un finanziamento.

L’azienda californiana di lancio di satelliti fondata dal miliardario Richard Branson ha presentato la domanda presso il tribunale fallimentare del distretto del Delaware e sta cercando di vendere i suoi beni. La notizia arriva dopo che la CNBC ha ottenuto un audio in cui l’amministratore delegato di Virgin Orbit, Dan Hart, dice ai dipendenti durante una riunione tenutasi la scorsa settimana che l’azienda sta cessando le operazioni “per il prossimo futuro” e che avrebbe licenziato quasi tutta la sua forza lavoro. “Sebbene ci siamo impegnati a fondo per risolvere la nostra situazione finanziaria e per ottenere ulteriori finanziamenti, in ultima analisi dobbiamo fare ciò che è meglio per l’azienda”, ha dichiarato Hart in un comunicato. “Crediamo che la tecnologia di lancio all’avanguardia che questo team ha creato avrà un grande appeal per gli acquirenti mentre continuiamo il processo di vendita della Società. In questa fase, crediamo che il processo del Chapter 11 rappresenti la strada migliore per identificare e finalizzare una vendita efficiente e che massimizzi il valore”, ha aggiunto.