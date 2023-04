Credit Suisse: al via assemblea azionisti, focus salvataggio UBS

Oggi gli azionisti del Credit Suisse saranno presenti all’assemblea generale annuale per chiedere risposte e responsabilità in merito alla controversa acquisizione da parte di UBS. Le autorità svizzere hanno mediato un salvataggio d’emergenza della banca in difficoltà da parte della sua più grande rivale nazionale, UBS, per soli 3 miliardi di franchi svizzeri, nel corso di un fine settimana a fine marzo. L’operazione ha fatto seguito al crollo dei depositi e del prezzo delle azioni del Credit Suisse, tra i timori di una crisi bancaria globale, ma l’accordo rimane impantanato in sfide legali e logistiche. Né gli azionisti di UBS né quelli di Credit Suisse hanno potuto votare sull’accordo. In una dichiarazione di domenica, l’ufficio del procuratore generale ha confermato che il procuratore federale svizzero sta indagando su potenziali violazioni della legge federale svizzera da parte di funzionari governativi, autorità di regolamentazione e alti dirigenti di Credit Suisse e UBS. Al momento a Zurigo il titolo Credit Suisse segna un rialzo di circa l’1%.