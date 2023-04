Google riduce servizi ai dipendenti: meno nastro adesivo, pinzatrici e corsi di fitness

Il responsabile finanziario di Google, Ruth Porat, ha recentemente dichiarato in una e-mail inoltrata a livello aziendale che l’azienda sta effettuando tagli ai servizi per i dipendenti. “Si tratta di sforzi importanti e pluriennali”, ha dichiarato Porat in un’e-mail di venerdì riportata dal Wall Street Journal. Google ha dichiarato che sta riducendo i corsi di fitness, il nastro adesivo, le pinzatrici e la frequenza di sostituzione dei laptop per i dipendenti. Uno degli obiettivi importanti dell’azienda per il 2023 è quello di “realizzare risparmi duraturi attraverso una maggiore velocità ed efficienza” come Porat ha dichiarato nell’e-mail. Google, di proprietà di Alphabet, continua così la sua strada verso tagli ai costi nei suoi quasi vent’anni di vita come azienda pubblica. A gennaio l’azienda ha dichiarato di voler eliminare 12.000 posti di lavoro, pari a circa il 6% della sua forza lavoro, per far fronte al rallentamento della crescita delle vendite dopo un aumento record del numero di dipendenti.