Usa: vendite di case in corso +8,3% a dicembre

A dicembre le vendite di case negli Usa hanno registrato un aumento del 8,3% su base mensile, superando le previsioni di un incremento dell’1,5% e segnando un recupero dopo il +0,3% (rivisto) di novembre. Si tratta della prima crescita in tre mesi e della performance più forte dal giugno 2020, per l’indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Il mercato ha visto un incremento nelle vendite in Midwest, Sud e Ovest, mentre il Nord-Est ha registrato un calo delle transazioni. “Il mercato immobiliare ha avuto un buon inizio quest’anno, in quanto i consumatori beneficiano di tassi ipotecari in calo e prezzi delle case stabili”, ha commentato Lawrence Yun, capo economista di NAR, l’Associazione Usa degli operatori immobiliari.

Yun ha inoltre aggiunto che “le vendite di abitazioni sono previste in aumento significativo in ciascuno dei prossimi due anni, man mano che il mercato ritorna gradualmente a normali livelli di attività”. L’economista capo ha evidenziato il ruolo chiave del lavoro e della crescita del reddito nel favorire l’accessibilità alla casa, ma ha sottolineato l’importanza di un aumento dell’offerta per soddisfare tutta la potenziale domanda.