Fifa e Visa, accordo fino al 2026. Infantino: “entusiasti di continuare la nostra partnership”

La Federazione Internazionale di Calcio, nota come Fifa, ha annunciato l’estensione della sua partnership con Visa in veste di partner ufficiale. Questo nuovo accordo, che sarà in vigore fino al 2026, permette a Visa e Fifa di concentrarsi sulla crescita del calcio e di supportare giocatori, fan e clienti attraverso un programma di eventi.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso grande entusiasmo per la collaborazione con Visa. La Fifa “è entusiasta di collaborare con Visa e di focalizzare la nostra solida partnership su quello che sarà un futuro molto luminoso”.