Spagna, espansione dell’Aeroporto di Madrid-Barajas: piano di investimenti da 2,4 mld

Il Primo Ministro Spagnolo, Pedro Sa’nchez, ha annunciato un ambizioso piano per l’aeroporto di Madrid-Barajas. Con un investimento di 2,4 miliardi di euro, l’obiettivo è di espandere la capacità dell’aeroporto a 90 milioni di passeggeri all’anno entro il 2031. Sa’nchez ha definito questo investimento come “il più importante dell’ultimo decennio in un’infrastruttura aeroportuale in Spagna” durante la sua visita all’Ufficio Internazionale del Turismo di Madrid.

Con questa mossa, Madrid-Barajas è destinata a diventare uno dei principali aeroporti dell’Unione Europea. Il progetto rientra nel piano strategico presentato nel 2022 dal gestore dell’aeroporto Aena. Questo piano non solo aumenterà la capacità dell’aeroporto, ma anche i collegamenti aerei da Barajas, in particolare verso l’Asia. “La creazione di migliaia di collegamenti diretti” e posti di lavoro indiretti è prevista come risultato di questo progetto, ha aggiunto il Primo Ministro.

Secondo Aena, che gestisce 46 aeroporti in Spagna, tra cui Barajas, l’anno scorso sono transitati dall’aeroporto di Madrid 60 milioni di persone. Questo afflusso avvicina l’aeroporto, che ha già subito diversi ampliamenti, in particolare con la costruzione del terminal T4 nel 2006, alla sua capacità massima attuale.