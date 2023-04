Usa: Rivian è sulla buona strada per costruire 50.000 veicoli elettrici nel 2023

Il produttore di veicoli elettrici Rivian Automotive ha dichiarato che le consegne del primo trimestre sono state in linea con le aspettative e che rimane sulla buona strada per produrre 50.000 veicoli elettrici nel 2023.

In un comunicato, Rivian ha dichiarato di aver prodotto 9.395 veicoli elettrici nel primo trimestre e di averne consegnati 7.946 ai clienti entro la fine del trimestre. Entrambi i dati sono in calo rispetto ai risultati del quarto trimestre, ma non è una sorpresa: gli analisti di Wall Street interpellati da FactSet si aspettavano che Rivian consegnasse circa 8.000 veicoli nel primo trimestre.

Rivian ha anche dichiarato di essere sulla buona strada per raggiungere le previsioni di produzione per l’intero anno. Il 28 febbraio l’azienda ha dichiarato che prevede di produrre 50.000 veicoli nel 2023, circa il doppio del totale del 2022.