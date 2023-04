BCE: cresce il ruolo dei REIF, valore più che triplicato tra il IV trimestre 2021 e 2022

I REIF sono fondi di investimento che investono principalmente nel settore immobiliare. Essi investono direttamente in proprietà fisiche o indirettamente attraverso l’acquisto di azioni o debiti emessi da società che a loro volta investono in immobili. Così la Banca centrale europea (BCE) in un Macroprudential Bulletin in cui sostiene che i REIF rappresentano quindi un valido canale di finanziamento e investimento, riducendo la dipendenza dai finanziamenti bancari e diversificando così la base degli investitori. Tuttavia, nell’ultimo decennio il settore dei REIF è cresciuto in modo significativo e ora rappresenta il 40% dei mercati CRE nell’area dell’euro. Il valore patrimoniale netto (NAV) dei REIF dell’eurozona è più che triplicato tra il quarto trimestre del 2012 e il quarto trimestre del 2022, passando da 323 miliardi di euro a 1.040 miliardi di euro.