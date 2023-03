Usa: rendimenti Treasury salgono mentre investitori valutano gli sviluppi del settore bancario

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono saliti oggi mentre gli investitori valutano gli ultimi cambiamenti nel settore bancario e le preoccupazioni sul futuro si attenuano leggermente.

Stamani, il rendimento del Treasury decennale era in rialzo di quasi cinque punti base al 3,4265%. Il Tesoro a 2 anni era scambiato a circa il 3,8875% dopo un aumento di oltre 11 punti base. Gli investitori hanno preso in considerazione nuovi sviluppi nel settore bancario. All’inizio di lunedì, la Federal Deposit Insurance Corporation degli Stati Uniti ha annunciato che First Citizens Bank & Trust Co avrebbe acquistato i depositi e i prestiti detenuti dalla Silicon Valley Bank, ora crollata.