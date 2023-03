Saudi National Bank: Saeed Mohammed Al Ghamdi nominato nuovo presidente

La Saudi National Bank, il maggiore azionista del Credit Suisse prima del salvataggio della banca all’inizio del mese, ha nominato un nuovo presidente.

L’amministratore delegato Saeed Mohammed Al Ghamdi subentrerà come nuovo presidente ad Ammar Al Khudairy, che si è dimesso per motivi personali, ha dichiarato la banca. Il vice amministratore delegato Talal Ahmed Al Khereiji assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, si legge in un comunicato della borsa.