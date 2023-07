Usa preparano restrizioni a investimenti tech in Cina

L’amministrazione Usa ha in programma di limitare gli investimenti in Cina, con un focus specifico sulle tecnologie all’avanguardia.

Questa politica, che riguarderà solo i nuovi investimenti, non dovrebbe entrare in vigore fino al prossimo anno, a causa dei tempi burocratici di Washington.

Secondo le fonti citate da Bloomberg, entro fine agosto dovrebbe essere presentata una una proposta per un programma di screening e un possibile divieto degli investimenti in Cina nei settori dei semiconduttori, del quantum computing e dell’intelligenza artificiale.

L’amministrazione avrebbe deciso di non includere i settori della biotecnologia e dell’energia nelle restrizioni. La Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha sottolineato l’ambito limitato dei piani in un’intervista a Bloomberg, affermando che le restrizioni saranno “mirate in modo specifico”.

Questo rappresenterà un elemento di sollievo per le aziende che cercano un’apertura verso il mercato cinese o per gli investitori preoccupati per la crescita economica più ampia..