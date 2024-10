Tim conferma perquisizione Gdf: “società collaborerà con inquirenti”

Tim ha confermato che nel corso della mattina di oggi la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione presso l’ufficio di un proprio dirigente per l’ipotesi di corruzione tra privati. Lo si apprende in una nota nella quale la società comunica che “collaborerà con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo”.

Intanto a Piazza Affari il titolo Telecom Italia cala di quasi il 3%.