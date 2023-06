La Camera USA approva il disegno di legge per aumentare il limite del tetto al debito USA, pochi giorni prima del default. Ora tocca al Senato, dove non sono esclusi ostruzionismi e ritardi ad opera di alcuni esponenti ultra-conservatori. La legge soprannominata, Fiscal Responsibility Act è stata approvato con 314 in favore e 117 contro, con il sostegno sia dei Democratici che dei Repubblicani.

Si tratta di una drammatica conclusione di settimane di tensioni tra la Casa Bianca e il numero uno della Camera repubblicana Kevin McCarthy. La palla ora passa al Senato, controllato dai Democratici, ricordiamo che i leader di entrambe le parti vogliono approvare in via definitiva il disegno di legge in 48 ore.

“C’è stato un ottimo risultato del voto alla Camera. Spero che possiamo spostare rapidamente il disegno di legge al Senato e portarlo sulla scrivania del presidente il prima possibile”, ha commentato in seguito al voto Chuck Schumer, Senatore democratico di New York.

L’accordo

Il disegno di legge, Fiscal Responsibility Act, sospende il tetto del debito fino al 1 gennaio 2025, rimandando la prossima battaglia sul limite di prestito a dopo le elezioni presidenziali del 2024.

L’accordo inoltre riduce alcune spese discrezionali del prossimo anno fiscale e impone un limite di spesa dell’1% per l’anno fiscale 2025, ma non tocca gran parte del budget dell’amministrazione Biden, tra cui la previdenza sociale e l’assistenza sanitaria. Ha anche disposizioni per accelerare i progetti energetici e imporre nuovi requisiti per l’assistenza alimentare. Inoltre, l’accordo prevede un aumento della spesa militare del 3% per l’anno fiscale 2024.

Secondo le stime del Congressional Budget Office, la nuova legge ridurrebbe i disavanzi pubblici di circa 1,5 trilioni di dollari in un decennio rispetto alle previsioni di base.

Lo speaker della Camera, McCarthy ha convinto i senatori repubblicani in Aula e nelle riunioni a porte chiuse, ma non a costo zero. Alcuni legislatori del GOP hanno avanzato richieste specifiche per voti aggiuntivi, ad esempio sul pareggio del bilancio, in cambio del sostegno all’accordo.

“Continuare la dipendenza da spesa di Washington è sia irresponsabile che semplicemente sbagliato”, ha detto McCarthy poco prima del voto. “Per la prima volta, iniziamo a virare la nave.” Ha definito i tagli i più grandi nella storia degli Stati Uniti, aggiungendo: “Io, per esempio… non voglio essere dalla parte sbagliata della storia”.

Il disaccordo dei repubblicani

Alcuni repubblicani conservatori si sono lamentati del fatto che i tagli relativi alla spesa fossero un’ombra delle riduzioni previste nel loro disegno di legge di aprile che serviva come offerta di apertura nei colloqui, con alcuni segnali che avrebbero potuto cercare di estromettere McCarthy per le concessioni che aveva fatto. Dopo che il disegno di legge è stato approvato con 165 voti democratici e solo 149 voti repubblicani, il fianco destro del GOP ha accumulato più lamentele.

Il Fiscal Responsibility Act prevede un taglio la spesa per le priorità interne favorite dai Democratici nell’anno fiscale 2024, aumentando al contempo la spesa militare di circa il 3%. Quindi fissa un limite dell’1% sugli aumenti di spesa per l’anno fiscale 2025. La nuova legge inoltre, estende i limiti dell’assistenza alimentare agli adulti aventi diritto e a basso reddito senza persone a carico e a persone di età compresa tra 50 e 54 anni, rispetto all’attuale limite di età di 49 anni, mentre amplia i benefici per gli altri.

I repubblicani di estrema destra hanno denunciato come del tutto insufficienti i tagli di spesa contenuti nell’intesa, nonostante la loro strenua difesa da parte dello Speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy.