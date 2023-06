Usa: indice manifatturiero Fed Richmond migliora a giugno

A giugno, l’indice manifatturiero Usa della Fed di Richmond è migliorato a -7 punti, dai -15 del mese di maggio. Gli analisti si aspettavano un incremento inferiore, a -12 punti.

Questo sondaggio, condotto su base mensile da parte della Federal Reserve Bank of Richmond, traccia il sentiment di 100 produttori del distretto Fed che comprende Virginia, Maryland, Carolina del Nord e Sud, Distretto di Columbia e gran parte del West Virginia.

Un valore superiore a zero indica un miglioramento, mentre un dato inferiore segnala un peggioramento. In questo caso, il sentiment resta dunque negativo, ma in misura inferiore rispetto al mese precedente.