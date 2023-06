Manchester United: previsti ricavi record, dubbi sulla vendita del club

Il Manchester United prevede un fatturato record per la stagione appena conclusa, compreso tra 630 e 640 milioni di sterline, rispetto alla precedente stima di 590-610 milioni.

Il club ha terminato la stagione con la vittoria di Carabao Cup, la finale di FA Cup e soprattutto il ritorno in Champions League, dopo essersi classificato terzo in Premier League.

Il miglioramento delle proiezioni sul fatturato mette in dubbio un’eventuale cessione del club da parte della famiglia Glazer. Lo sceicco Jassim Al Thani ha già chiarito che non farà ulteriori offerte per il club, dopo aver presentato un quinto tentativo di acquisizione all’inizio di questo mese.

Il principale rivale dello sceicco per rilevare il Manchester United è numero uno dell’azienda chimica Ineos, Jim Ratcliffe, che a sua volta ha avanzato una proposta per il controllo della maggioranza delle azioni. Il Manchester United ha anche ricevuto proposte per quote minoritarie da parte di investitori come Carlyle, Elliott e Sixth Street Partners.