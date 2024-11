USA, finanziamenti per Intel ridotti a 7,86 miliardi di dollari

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha recentemente annunciato una modifica nei finanziamenti destinati a Intel, riducendo l’importo a 7,86 miliardi di dollari attraverso l’U.S. CHIPS and Science Act. Questo cambio segna una diminuzione rispetto agli 8,5 miliardi di dollari annunciati in precedenza a marzo, ma resta comunque un supporto significativo per la promozione della produzione di semiconduttori e dei progetti di packaging avanzati di Intel in Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon.

Oltre a questo finanziamento diretto, Intel ha ricevuto un contratto del valore di 3 miliardi di dollari per il programma Secure Enclave, un’iniziativa volta ad ampliare la produzione di semiconduttori avanzati per il governo degli Stati Uniti. Questi fondi si allineano con l’obiettivo di Intel di investire oltre 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti, un piano che include anche un credito d’imposta per investimenti del 25%.