LightOn debutta su Euronext Growth Paris: un primato per l’AI generativa in Europa

LightOn, importante realtà francese nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, ha segnato un momento storico quotandosi su Euronext Growth Paris. Questa mossa rende LightOn la prima società pure-play nel settore dell’intelligenza artificiale generativa a essere quotata in Europa.

L’azienda ha debuttato con 6.006.966 azioni ordinarie, comprese 1.150.000 nuove azioni emesse nell’ambito di un’offerta globale. Il prezzo di ammissione è stato fissato a 10,35 euro per azione, portando la capitalizzazione di mercato a 62 milioni di euro. Attraverso l’offerta pubblica iniziale (IPO), LightOn ha raccolto un totale di 11,9 milioni di euro.

I co-CEO e co-fondatori di LightOn, Igor Carron e Laurent Daudet, hanno dichiarato: “Questa raccolta fondi ci consentirà di aumentare lo slancio delle nostre vendite, rafforzare i nostri team e investire di più nell’innovazione per arricchire la nostra piattaforma di intelligenza artificiale generativa, Paradigm. Non vediamo l’ora di distribuire il potere trasformativo della nostra tecnologia di intelligenza artificiale generativa a nuovi clienti sia in Francia che a livello internazionale e di trasformare radicalmente gli utilizzi aziendali”.