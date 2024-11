Atos volta in borsa a Parigi: +60% dopo l’intervento dello stato francese

Atos continua la sua corsa alla Borsa di Parigi, beneficiando dell’interesse dello Stato francese per le sue attività di Advanced Computing. Dopo l’annuncio delle trattative esclusive con Bercy, il titolo del gruppo informatico ha visto una crescita esponenziale, segnando un aumento del 60% a 0,495 euro. Questo progresso si aggiunge al rialzo del 99% registrato il giorno precedente.

L’Autorité des Marchés Financiers ha dato il via libera al supplemento del prospetto per l’aumento di capitale da 233 milioni di euro, parte del piano di riassetto di Atos. Questo aggiornamento si è reso necessario per includere l’offerta non vincolante dello Stato francese su Advanced Computing. Di conseguenza, il periodo di sottoscrizione dell’aumento di capitale, inizialmente previsto per concludersi il 25 novembre, è stato prorogato al 27 novembre. Questa estensione di due giorni potrebbe incoraggiare ulteriori sottoscrizioni, supportando il gruppo francese in una fase cruciale del suo piano di ristrutturazione.